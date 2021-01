Covid-19 dans le monde: le bilan de l’épidémie dépasse 50 000 morts en Allemagne

Un peu plus d’un an après son apparition dans la ville chinoise de Wuhan, la pandémie de Covid-19 a coûté la vie à 2,075 millions de personnes, selon un dernier bilan établi par l’Agence France-Presse (AFP) à partir de sources officielles. Le variant anglais du coronavirus continue, lui, de se propager, touchant au moins 60 pays et territoires, obligeant certains gouvernements, comme en France, en Allemagne ou aux Etats-Unis, à préparer le terrain à de nouvelles mesures de restrictions.



Le bilan dépasse 50 000 morts en Allemagne

En Allemagne, la deuxième vague de la pandémie est bien plus meurtrière que la première. Le dernier bilan, communiqué vendredi par l’Institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI), fait état de 50 642 décès, alors qu’il a dépassé 40 000 le 10 janvier. « Cette hausse est simplement liée au fait que les cas d’infection ont beaucoup augmenté », a expliqué Lothar Wieler, dirigeant du RKI. Si la tendance est en baisse depuis une semaine, le taux d’incidence sur sept jours s’élève à 115,3 cas pour 100 000 habitants.



Au lendemain d’une réunion entre chefs d’Etat et de gouvernement européens, la chancelière, Angela Merkel, a qualifié le bilan de « terrible » :



« Il ne s’agit pas seulement de chiffres. Il s’agit de gens qui sont morts seuls. »



Le ministre de la santé, Jens Spahn, a en revanche, lui,voulu voir dans ces données en baisse depuis une semaine un signal « encourageant ». Les chiffres « vont dans la bonne direction, le nombre d’infections diminue », a-t-il dit, réaffirmant la nécessité de ce nouveau tour de vis pour que le nombre d’infections redevienne « contrôlable ».



Mme Merkel a, en effet, laissé entendre qu’elle pourrait prendre des décisions encore plus drastiques pour endiguer l’épidémie :



« Nous ne pouvons exclure la fermeture des frontières, mais nous voulons l’empêcher par une coopération au sein de l’UE. »



Le pays a prolongé jusqu’au 14 février ses mesures de restrictions, parmi lesquelles la fermeture des crèches, des écoles, des commerces non essentiels, des bars, des restaurants et des lieux culturels et l’obligation du port de masques médicaux – et non plus seulement artisanaux –, obligatoires dans les transports et les magasins.



Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a encouragé chacun à laisser une lumière allumée dans son foyer, chaque vendredi, pour montrer « que les victimes de la pandémie ne sont pas seulement des statistiques pour nous. Même si nous ne connaissons pas leurs noms ou leurs familles, nous savons qu’elles étaient aimées et manqueront infiniment ». M. Steinmeier devrait mener des commémorations pour les victimes aux alentours de Pâques.



Ailleurs en Europe, plusieurs gouvernements prennent des mesures de restrictions :



En Espagne, les conséquences des fêtes de fin d’année commencent à se faire sentir. Les autorités sanitaires ont constaté une forte hausse d’hospitalisations et d’admissions en soins intensifs, qui ont augmenté respectivement de 82 % et de 60 % en seulement deux semaines. Le bilan de l’épidémie dans le pays est officiellement de plus de 55 000 morts depuis l’hiver dernier.



Au Portugal, les crèches, les écoles et les universités vont fermer pendant quinze jours, et « les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni seront suspendus à partir de samedi, afin de réduire le risque de contagion par le biais du nouveau variant », a annoncé le premier ministre, Antonio Costa.



Biden promet une mobilisation comme « en temps de guerre » aux Etats-Unis

Presque un an jour pour jour après l’annonce du premier cas de Covid-19 aux Etats-Unis, le nouveau président, Joe Biden, a promis « à un pays qui est en attente d’actes » que « de l’aide est en route ». « Nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette situation du jour au lendemain, et il faudra des mois pour la régler », a-t-il mis en garde, répétant que la période qui arrive sera « la phase la plus mortelle du virus ».



Le bilan officiel de la pandémie aux Etats-Unis était de 409 600 morts, selon un décompte de l’université John-Hopkins, qui fait référence, et il atteindra « probablement 500 000 en février », a reconnu M. Biden. Le président a fait usage de la métaphore militaire, promettant une mobilisation comme « en temps de guerre » pour répondre à l’épidémie. Parmi les mesures actées juste après son investiture figurent notamment :



« Notre stratégie se fonde sur la science, pas la politique, sur la vérité pas sur le déni », a justifié M. Biden. Le docteur Anthony Fauci, qui fut membre du groupe de travail mis en place par l’administration Trump avant d’en être écarté, a assuré que les Etats-Unis allaient « remplir leurs obligations financières envers l’organisation ». De retour aux affaires avec l’administration Biden, M. Fauci a reconnu devant la presse avoir vécu des situations « inconfortables » avec le précédent président, dont certains « propos me mettaient mal à l’aise parce qu’ils n’étaient pas fondés sur la science ».



Confronté au défi de la vaccination de masse qu’il a promise dans les prochains mois, Joe Biden a aussi qualifié d’« échec funeste » la campagne de vaccination lancée à la mi-décembre 2020 par la précédente administration. « La vérité brutale est que cela prendra des mois avant que la majorité des Américains soit vaccinée », a reconnu le président. Après des débuts laborieux, les opérations de vaccination semblent toutefois avoir trouvé un rythme plus soutenu avec 1 million de doses administrées quotidiennement ces derniers jours



La Chine, où le nombre de nouveaux cas quotidiens est passé de 144 à 103 entre jeudi et vendredi, a procédé à l’évacuation d’un quartier résidentiel du centre de Shanghaï, après la découverte des premiers signalés dans la gigantesque ville depuis novembre. Dans la capitale, Pékin, des campagnes de dépistages massives ont commencé dans les districts de Xicheng et Dongcheng, où près de deux millions de personnes devront se faire tester d’ici à samedi. La population est globalement appelée à rester chez elle pendant les festivités du Nouvel An chinois, qui viennent juste de débuter.



Le Mexique a enregistré de nouveaux pics quotidiens de décès et de contagions, selon les autorités sanitaires : plus de 1 800 nouveaux décès viennent gonfler un bilan de plus de 146 000 morts, et le nombre de nouvelles contaminations s’est établi à au moins 22 000. Dans la capitale, Mexico, le système hospitalier est dans le rouge, avec un taux d’occupation qui approche 90 %, selon l’agence de presse AP.