Covid-19Sn: « Plus de 5 millions de doses de vaccins sont reçues à ce jour au Sénégal », annonce Macky Sall

À la veille du nouvel an 2022, le président Macky Sall s’est adressé à toute la nation pour présenter ses vœux. Pour la deuxième année consécutive, le chef de l’Etat s’est adressé aux Sénégalais dans le contexte difficile de la pandémie COVID-19. Par ailleurs, il a exprimé sa compassion aux malades et leur a souhaité un prompt rétablissement. Avant d’appeler les Sénégalais à aller se vacciner pour éviter de développer des cas graves de la maladie.



@Le virus est toujours là, et le nombre de cas positifs est en nette augmentation depuis quelques semaines.

Une fois de plus, j’appelle au respect des règles sanitaires, au port du masque et à la vaccination. Le vaccin est disponible avec plus de 5 millions de doses reçues à ce jour. C’est le seul moyen de prévenir les cas graves », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, selon le chef de L’Etat, cette année encore, le carte sanitaire du Sénégal a été considérablement élargie et le niveau de notre plateau médical relevé, avec, entre autres réalisations. Ce, avec la mise en place de plusieurs hôpitaux dotés d’équipements de dernière génération, à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou, Touba, et Agnam. La mise aux normes de services de réanimation et services d’accueil des urgences et l’acquisition de nouveaux équipements : scanners, IRM, appareils d’endoscopie et de mammographie, et accélérateurs de particules pour le traitement du cancer.



Le chantier du Centre national d’oncologie, dédié à la lutte contre le cancer, et celui de la Polyclinique moderne de l’hôpital Principal de Dakar a été également lancé. Des établissements qui permettront « de réduire sensiblement les évacuations sanitaires coûteuses ». Des efforts déployés dans un contexte « mondial difficile, marqué par le renchérissement des importations à cause de la perturbation des chaînes de logistique, du coût élevé du fret et des restrictions sévères sur l’offre de biens et services », a salué le président Macky Sall, qui a assuré qu’en dépit de « cette conjoncture économique défavorable, nos finances publiques restent performantes ».



C’est ce qui a permis d’après ses dires de couvrir les dépenses de résilience liées à la COVID-19, aux inondations, au Programme Xëyu ndaw ñi et aux subventions du secteur de l’électricité.