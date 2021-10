Covid-19Sn - ​3 décès supplémentaires et 1 nouveau cas rapportés ce jeudi

Après avoir enregistré zéro cas hier, mercredi, le Sénégal a enregistré un nouveau cas positifs ce jeudi, dans le bulletin épidémiologique de la pandémie du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur les 1536 tests effectués.



Cette nouvelle contamination est issue de la transmission communautaire et est enregistré dans la région de Dakar. Malheureusement le nombre de décès a connu une hausse. De 1 hier, il est passé à 3 ce jour.



Aucun patient suivi n’a été contrôlé négatif et déclaré guéri. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 73 876 cas ont été déclarés positifs depuis le 02 mars 2020, dont 71 985 guéris, 1 876 décédés, et donc 14 patients encore sous traitement.



Par ailleurs, 1.281.691 de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin anti Covid-19 au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.