Covid-19Sn : 2 nouvelles contaminations, aucun cas de décès et une dizaine de patients en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point quotidien de la pandémie du coronavirus. Sur les 1909 prélèvements effectués, seuls 2 cas sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 0,10%.



Ils sont répartis comme suit : aucun cas contact, aucun cas importé et les 2 cas sont issus de la transmission communautaire.



A Dakar, aucun cas n’a pas été répertorié. Par contre, les 2 cas communautaires sont enregistrés dans les autres régions du pays.



Ce sont 10 patients qui ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n’a été enregistré contre 3 hier, samedi.



À ce jour, 73837 cas ont été déclarés positifs dont 71931 guéris 1868 décès et donc 37 patients sont sous traitement.



Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 1.271.021 personnes ont été vaccinées au Sénégal depuis le début de la campagne de vaccination.