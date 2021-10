Covid-19Sn: aucun décès, 5 nouveaux cas et la barre des 2 millions de personnes vaccinées atteinte

Le nombre des nouvelles contaminations au coronavirus a connu une petite "hausse" ce mercredi 27 novembre. De un, il est passé à 5 ce jour, sur 1412 échantillons. Soit un taux de positivité de 0,35%.



Les cas positifs répertoriés ce jour par le ministère de la Santé et de l’Action sociale sont tous issus de la transmission communautaire et sont répartis comme suit : 3 dans la région de Dakar et 2 à Mbour.



Trois (3) patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Deux (2) cas graves sont pris en charge dans les centres de traitement. Aucun décès n’a été enregistré comme hier (mardi).



D’après le Dr Alioune Badara Ly, Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Crous) qui a lu le bulletin épidémiologique de la maladie, le Sénégal a enregistré 73 902 cas positifs, depuis le 2 mars 2020, dont 71 998 guéris, 1 878 décès et donc 25 patients encore sous traitement.



Il informe, par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination en février dernier, 2.286.724 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid19.