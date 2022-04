Covid-19Sn : un seul cas positif déclaré ce jeudi

Un seul cas positif au coronavirus a été recensé ce jeudi, par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 686 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,14%.



Il s'agit d'un Cas issu de la transmission communautaire enregistré dans la région de Dakar.



Le ministère a fait savoir qu'un (01) patient suivi A été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation.



Aussi, aucun Cas de décès n'a été enregistré mercredi 27 avril 2022.



A ce jour 85.994 cas ont été déclarés positifs dont 84.011 guéris 1966 décès et 16 sous traitement.



Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 465 683 à ce jour au Sénégal.