Crise au journal « Le Soleil »: le Collège des délégués promet une parution mercredi 10 août

La crise qui sévit au journal « Le Soleil » et qui s’est accentuée ces dernier jours, a privé les lecteurs de leur quotidien depuis plus de 3 jours. Et ces derniers devront prendre leur mal en patience. Puisque, selon le Collège des délégués et l’intersyndicale qui sont en grève le journal ne pourra parfaire que mercredi prochain.



« Avec les nombreuses interventions des autorités, du Président du Conseil d’administration et même de lecteurs assidus, le Collège des délégués du personnel et l'intersyndicale ont décidé, en toute responsabilité , de reprendre la parution du journal Le Soleil. Toutefois, pour des raisons techniques évidentes, cette parution ne peut avoir lieu ce lundi 08 août 2022. Nous en sommes très désolés », ont-ils expliqué dans un communiqué.



Avant d’ajouter: « Par ailleurs, le collège des délégués et l'ensemble des employés travaillent d'arrache-pied pour sa parution le mercredi 10 août 2022, mardi étant un jour férié ».



Aussi, « Le collège des délégués du personnel et l'intersyndicale de la SSPP Le Soleil remercient l'ensemble des Sénégalais notamment les acteurs de la presse, pour leur précieux soutien et marquent encore leur détermination à préserver ce patrimoine national mis en péril par l'incompétence et l'irresponsabilité de Yakham Mbaye et de son adjoint Amadou Gaye Ndiaye » .