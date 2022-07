Cristiano Ronaldo annonce son retour: « dimanche, le Roi joue »

Feuilleton Ronaldo, épisode 157. Il est toujours aussi difficile de savoir où Cristiano Ronaldo jouera cette saison. Pour rappel, l’attaquant de Manchester United a fait part à ses dirigeants de son désir de partir afin de pouvoir disputer la Ligue des champions. Le joueur de 37 ans qui n’a pas participé à la tournée en Asie et en Australie a rencontré Erik ten Hag mardi avec son agent Jorge Mendes. Il n’aurait pas changé d’avis depuis, et ne participera pas samedi au match amical face à l’Atlético de Madrid samedi à Olso (Suède).



"Dimanche le Roi joue"

Mais - car il y un mais - MU dispute un autre match de préparation, le dernier avant la reprise de la Premier League, dimanche à Old Trafford contre le Rayo Vallecano. Or, après s’être agacé des multiples rumeurs à son égard dans les médias, Ronaldo a entretenu le mystère d'un retour.



Quelques heures plus tard, il a posté un message qui laisse entendre qu’il devrait être sur le terrain face aux Espagnols: "Dimanche le Roi joue", a écrit en toute simplicité CR7 sur Instagram.



Manchester United n'a cessé de répéter que sa star, qui lui doit encore un an de contrat, n'était pas à vendre. Et si les noms du Bayern Munich, Chelsea et plus récemment de l'Atlético Madrid, ont circulé comme destinations possibles, la transaction financière ne sera pas simple à monter pour un joueur qui était le mieux payé du club la saison passée avec plus de 500.000 euros par semaine.