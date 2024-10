Crue du fleuve Sénégal: le programme de la visite du Président fait jaser dans le Nord, la population se sent écartée

Les habitants du Nord se sentent "marginalisés" face aux récentes inondations provoquées par la crue du fleuve Sénégal. En effet, dans le programme officiel du Président de la République, rendu public, aucune mention n'est faite de sa présence à Matam, l'une des zones les plus touchées. Au contraire, le Président Faye prévoit de se rendre dans le Sud-Est du pays, précisément à Kédougou, pour une visite de deux jours.



Face à cette situation dramatique, la colère monte. Pour de nombreux habitants, le gouvernement semble « agir comme si ces pauvres citoyens n'étaient pas des Sénégalais ». En se référant aux inondations de Touba, ils rappellent que « pour moins que cela, l'État s'était rapidement mobilisé, déployant un vaste dispositif, notamment le plan ORSEC et l'armée pour venir en aide ».



Cependant, ce qu'ils observent aujourd'hui, ce ne sont que des discours déclarant une solidarité de façade. « Même les ministres qui avaient défilé à Touba sont absents. Pourtant, ce ne sont pas moins de neuf départements du pays qui sont sinistrés », déplorent-ils.



Le Premier ministre, récemment impliqué dans une sortie politique pour remobiliser ses troupes en vue des élections législatives, n’est pas non plus épargné par les critiques. Selon les habitants : « Ousmane Sonko est préoccupé par sa campagne électorale et le Président par les mines d’or », regrettent-ils.



Ces inondations ont causé la mort de trois personnes et fait treize blessés, après l’effondrement de quatre bâtiments en banco dans la localité de Dounguel Rew (Dounguel, Mauritanie) dans la nuit de mercredi à jeudi. Les fortes pluies de cette nuit ont mis à rude épreuve les populations locales.