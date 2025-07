Cybercriminalité: Madiambal Diagne convoqué à la demain mardi

Je suis convoqué par la Police. J'ai demandé, au chargé de l'enquête, le Lieutenant Diallo de la Cybercriminalité, l'objet afin de préparer des documents et preuves au besoin. Il a indiqué ne pouvoir me le dire. Rv demain à 10h. J'y serai sans savoir ce qui me serait reproché. pic.twitter.com/Y5kjqA4mFY

— Diagne Madiambal (@MadiambalD) July 7, 2025



Le patron du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne est convoqué demain mardi 8 juillet à la Cybercriminalité.L’information a été donnée par lui-même via une publication sur son compte X (ex Twitter). Mais pour l’heure les raisons de sa convocation ne sont pas encore connues.« Je suis convoqué par la Police. J'ai demandé, au chargé de l'enquête, le Lieutenant Diallo de la Cybercriminalité, l'objet afin de préparer des documents et preuves au besoin. Il a indiqué ne pouvoir me le dire. Rv demain à 10h. J'y serai sans savoir ce qui me serait reproché », a publié le journalise.