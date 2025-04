Cybercriminalité au Sénégal : deux (02) jeunes hackers démantelés après le piratage d'une société de paris sportifs

Un fait divers numérique hors du commun a récemment secoué le paysage de la cybersécurité sénégalaise. Deux jeunes hackers talentueux mais égarés ont réussi à pirater le système d'une importante société de paris sportifs avant de se faire arrêter par les forces de l'ordre. L'affaire, révélée en exclusivité par le journal L'Observateur, met en lumière à la fois des failles de sécurité préoccupantes et le gâchis de compétences mal employées.



Les principaux suspects de cette affaire présentent des profils pour le moins surprenants. D'un côté, il y a S.S. Khadim Sall, un jeune développeur informatique de 24 ans au potentiel évident. De l'autre, Ch. Béthio Diom, âgé de 26 ans et de formation initiale en électricité, a montré des aptitudes exceptionnelles en piratage informatique malgré son absence de formation académique dans ce domaine.



Leur méthode d'action a démontré une sophistication technique remarquable. Après avoir identifié une vulnérabilité dans le système de protection de la société Tayla Stech Bewinner, les deux complices ont réussi à pénétrer les serveurs internes de l'entreprise. Leur attaque bien orchestrée leur a permis de détourner pas moins de 3 094 000 FCFA, somme qu'ils ont ensuite transférée vers deux comptes mobiles Wave ouverts au nom de Khadim Sall.



L'enquête menée par la Division de la Cybersécurité, sous l'autorité du commissaire Pape M. Djidiack Faye, a fait preuve d'une grande efficacité. Tout a commencé lorsque Madeleine Mendez, responsable du service clientèle de la société victime, a porté plainte après la découverte de la fraude. Les cyber-enquêteurs ont patiemment reconstitué le parcours numérique des hackers, remontant jusqu'aux identifiants utilisés pour commettre leurs méfaits.



Cette traque numérique digne des meilleurs polars a conduit à l'arrestation de Sall dans le quartier de Thiaroye Gare, rapidement suivie par l'interpellation de son complice Diom à la Gueule Tapée. Confrontés à des preuves techniques accablantes - dont les numéros de téléphone utilisés pour les transactions - et aux aveux complets de Khadim Sall, les deux suspects n'ont pu nier leur implication.



Le parquet a retenu contre eux des charges particulièrement lourdes : association de malfaiteurs en bande organisée, accès et maintien frauduleux dans un système informatique protégé, ainsi que vol numérique en circonstances aggravantes. Déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, ils attendent désormais leur jugement dans des conditions de détention strictes.



Au-delà de l'aspect judiciaire, cette affaire soulève des questions fondamentales sur l'état de la cybersécurité au Sénégal. Elle révèle en effet un paradoxe inquiétant : alors que le pays connaît une digitalisation rapide de son économie, les mesures de protection des données et des systèmes informatiques semblent prendre du retard. Par ailleurs, le cas de ces deux jeunes hackers talentueux mais mal orientés interroge sur la nécessité de mieux canaliser les compétences numériques émergentes vers des activités légales et productives.



Les experts en sécurité informatique s'accordent à dire que cette affaire devrait servir d'électrochoc. Elle démontre l'urgence de renforcer les dispositifs de protection des entreprises locales, mais aussi de créer des débouchés professionnels attractifs pour les jeunes talents du numérique, afin d'éviter qu'ils ne succombent aux tentations de la cybercriminalité. Le Sénégal, à l'image de nombreux pays africains, fait face à un défi complexe où développement technologique et sécurité numérique doivent progresser de concert.