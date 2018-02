DG BBEAO Sénégal : «Dire que la Banque centrale paie 50% de taxes au Trésor français est un mensonge»

«C’est un mensonge. Un mensonge qui est peut-être dû à une mauvaise connaissance de comment cela se passe clairement», a déclaré Mouhamadou Al Aminou Lo en marge du Colloque international organisé par l’Institut supérieur de finance (ISF) sur les «Innovation financières et technologiques Et Régulations dans le secteur bancaire et financier».



Le Directeur national de la Bceao-Sénégal d’expliquer : «La Banque centrale a des comptes dans toutes les grandes devises du monde. Nous avons nos comptes en dollars à la Banque centrale américaine, un compte en Yen dans une banque japonaise, en Livre Sterling à la Banque d’Angleterre, et évidemment, comme le francs CFA est rattaché à l’Euro nous avons beaucoup de comptes en euro, à la banque de France, à la Deutsche Bundesbank, nous en avons aussi au Trésor français».



Et de poursuivre : «Ce compte-là, c’est un compte d’épargne. Lorsque nous gagnons 100 de devise, nous gardons 50 là-bas. Et les autres 50, nous les éparpillons entre nos différents comptes pour régler les transactions au quotidien. Un compte d’épargne, on n’y touche que lorsque nous en avons besoin. Et évidemment, chaque jour, ce compte bouge, parce que c’est un compte où on verse l’excédent du jour et si le jour donné, dans nos comptes courants il n’y a pas suffisamment de devises, on tire de ce compte. Quiconque dit que c’est un compte où on verse une taxe, il faut lui dire que c’est faux»