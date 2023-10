DIRECT Cour suprême à l’audience de Référé Liberté opposant Ousmane Sonko à la l’Etat du Sénégal

15H 24 - Me Bamba Cissé lance une pique au ministre Ismaila Madior Fall: « Sur la contumace, je ne vais vraiment pas débattre avec quelqu’un qui ne connaît rien en matière pénale ».



15H20 - Me Bamba Cissé poursuit en demandant à la Cour si la DGE a reçu une notification définitive de l’inéligibilité de Monsieur Ousmane Sonko ? A-t-on déjà vu le Conseil constitutionnel refuser de recevoir un dossier de candidature sous-prétexte de son inéligibilité ? Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à déclarer irrecevable une candidature.



15h 15 : Me Bamba Cissé demande à la Cour si Khalifa Sall et Karim Wade à qui on a remis des fiches de parrainages en 2019 alors qu’ils étaient inéligibles avaient plus de droit que Ousmane Sonko aujourd’hui ? Il dénonce une rupture d’égalité.



15H 10: Le juge a terminé la lecture du Rapport. Place aux avocats de Ousmane Sonko pour leurs plaidoiries. Me Bamba Cissé prend ma parole.



15H 00: Début de l’audience de Référé Liberté sur le refus de la DGE de donner des fiches de parrainage à Ousmane Sonko à la Cour suprême. Le juge lit le rapport.