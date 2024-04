Dak'Art 2024 : la Biennale de Dakar reportée du 07 novembre au 07 décembre

La Biennale de Dakar prévue du 16 mai au 16 juin 2024 ne sera pas organisée à la même date cette année. Un communiqué du ministre des de la jeunesse, des sports et de la culture vient confirmer le report de cet évènement culturel, plus connu sous l'appellation DAK'ART. " Le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture informe la communauté artistique culturelle nationale et internationale du report de la 15 ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain DAK'ART ...", a indiqué le communiqué.



Le report de cet évènement artistique, argumentent les autorités du ministère est lié à " des contraintes et des aléas induits par le contexte national et international et tient à la volonté des nouvelles autorités en charge du secteur d'organiser la Biennale dans des conditions optimales...". Ainsi donc, fait savoir la note du ministre, " la nouvelle programmation est prévue du 07 novembre au 07 décembre 2024".



Ce report s'empresse-t-on de souligner du côté du ministère de la culture, "ne change pas le schémas organisationnel défini". Dont le thème repose sur "the Wake", le réveil, le sillage. Ainsi, la direction artistique reste toujours sous la supervision de Salimata Diop, critique d'art et commissaire d'exposition.