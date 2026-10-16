Dakar​: un mécanicien de 23 ans écroué pour détournement de mineure aux HLM-Biscuiterie

Tout est parti d'un signalement au commissariat des HLM-Biscuiterie (Dakar) dans la soirée du 13 octobre 2026. Vers 22 heures, une dame du nom de M. Fall s'est présentée pour signaler la disparition de sa fille âgée de 16 ans.



Selon Libération , la mineure aurait été invitée à rejoindre un certain François à Castor, un homme présenté par le voisinage comme son amant. Des informations confirmées par l'un des amis de l'adolescente.



Les éléments de la brigade de recherches ont mené une mission qui a permis d'interpeller le suspect. Il s'agit de François Moïse Coly, 23 ans, se disant mécanicien et domicilié à Ben Tally. Conduit au commissariat, il a été placé en garde à vue et écroué pour détournement de mineure et séquestration.



Une enquête a été ouverte et une réquisition a été adressée au centre hospitalier Gaspar Camara pour une consultation médicale de la victime.