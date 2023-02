Dakar Dem Dikk: le nouveau DG annonce des clignotants verts

Les clignotants de Dakar Dem Dikk sont revenus au vert, selon le nouveau directeur général Ousmane Sylla, qui vient d’effectuer ses 100 jours à la tête de la société nationale de transport public. Il a présenté jeudi devant la presse son premier bilan. Des chiffres qui, selon lui, démontrent un renouveau de cette entreprise qui emploie 3300 travailleurs (CDI et prestataires compris) et fait voyager environ 44 millions de personnes par an.A son arrivée à la tête de transport public, DDD, Ousmane Sylla a effectué 36 rencontres sectorielles avec les forces vives de DDD et des descentes sur le terrain pour gagner la bataille de la cohésion sociale. Une stratégie qui a été accompagnée par un processus d’apurement du passif social qui a vu toutes les indemnités payées.Aussi, un soutien a été apporté aux associations religieuses de la boite. Les effets positifs ont suivi puisque, en 100 jours seulement, Dakar Dem Dikk a pu obtenir un relèvement de plus de 28 % de son parc de bus, selon le nouveau DG. "Cela s’est traduit par une hausse des recettes de plus de 45%. Mieux, toutes les zones de gaspillage ont été identifiées. Par exemple, une réduction du gaspillage du carburant de moins 15 % a été enregistrée. En cent jours, les résultats ont été améliorés de l’ordre de 50% par rapport à l’année dernière", ajoute-ilSur l’interurbain, Dakar Dem Dikk va lancer de nouvelles offres sur les axes Kaffrine, Fouta et Bakel. L’ambition, c’est d’ailleurs d’aller au-delà de ces destinations, selon le directeur général de la société de transport public qui envisage d’exploiter les lignes du Sud et du Centre. DDD s’est surtout lancée dans le renouvellement de son parc avec l’acquisition de 1400 bus de marque Iveco. Un premier lot de 300 bus est attendu en fin juin.L’acquisition de ces 1400 bus permettra à DDD de s’ouvrir davantage aux autres régions par l’installation de mini-réseaux en profitant du magnifique réseau routier de notre pays. Cette option d’ouverture vers les régions permettra à DDD, selon son directeur général, de générer près de 2000 nouveaux emplois. Toute cette stratégie sera articulée autour d’un projet de digitalisation complète en 2023 avec le lancement du paiement électronique, du contrôle des systèmes des abonnés, un dispositif de monitoring, de nouvelles cartes de transport.En 2024, DDD entend mettre l’accent sur le rabattement BRT/TER et en 2025 sur des projets transversaux comme le mix énergétique, le contrôle technique, le label DEM DIKK sur la formation des conducteurs de l’interurbain, a conclu Ousmane Sylla.