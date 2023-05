Dakar: Eiffage Sénégal lance l’innovation « bas carbone », pour lutter contre le réchauffement climatique

2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1900 et la plus sèche depuis 1985, confie Franck Monpate le directeur général d'Eiffage Sénégal. Pour remédier à cela, ladite société a lancé une innovation intitulée "bas carbone" ce mercredi 10 mai à Dakar, pour lutter contre le réchauffement climatique.



« De nombreux évènements météorologiques intenses (inondations, canicule, sécheresse) avec des conséquences dévastatrices ont secoués tous les continents. C’est donc de par son devoir de vigilance et dans le contexte d’urgence climatique, bien connu aujourd’hui, que les objectifs de réduction des émissions du groupe Eiffage ont été prises selon la trajectoire « optimiste » dite de 1,5° qui couvre les scopes 1,2 et 3 », explique M. Monpate.



Détaillant plus amplement en quoi consiste leur stratégie « bas carbone », le DG de Eiffage Sénégal affirme qu’elle repose autour de deux grands axes. « D’une part, la réduction de nos émissions internes pour les scopes 1 et 2. Et de l’autre, le développement de nouvelles offres bas carbone afin de contribuer à la diminution des émissions de nos clients pour le scope 3 ».



L’entreprise entreprend d’atteindre d’ici 2030 les objectifs par rapport à l’année de référence 2019, c’est-à-dire « la réduction de 46% des émissions. Et la neutralité carbone, au plus tard en 2050».



Pour la réalisation, des modifications ont été effectuées au sein de la société Eiffage sur leur manière de travailler. « Dans tous les métiers du groupe, différentes actions sont menées, pour exemple l’amélioration de la mobilité professionnelle et personnelle, l’accentuation de l’économie circulaire en augmentant la part des matériaux recyclés et de réemploi de façon à substituer les énergies fossiles, l’innovation sur les chantiers avec l’utilisation de béton bas carbone, ainsi que l’intégration de matériaux recyclé etc », informe M. Monpate.



Depuis 2019 et février 2020, des changements ont été effectués avec la création d´un service Développement Durable. « Les émissions de gaz à effet de serre d’Eiffage sont déclarées chaque année auprès du Carbon Disclosure Project (CDP). En 2019, cette organisation a porté la note d’Eiffage au niveau B, soit deux crans au-dessus de la moyenne du secteur du BTP en Europe fixée au niveau C, reflétant la solidité des méthodes de reporting du Groupe et l’efficacité de ses plans d’action », déclare le Dg de Eiffage au Sénégal.