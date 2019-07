Dakar: L’ONG islamique Jamra invite le préfet à s'opposer une éventuelle «Soirée de soutien» aux gays

L’ONG islamique JAMRA a invité samedi le préfet de Dakar à s'opposer à une éventuelle «Soirée de soutien» aux homosexuels, annoncée ce week-end dans un célèbre Night-club dakarois, sis sur la Route de Ngor (Almadie, quartier chic), dans un communiqué transmis à PressfAfrik.



« Nous apprenons, par les soins du frère «khalifiste» Soya Diagne - dont JAMRA salue la perspicacité - que des marginaux comptent organiser ce week-end, dans un célèbre Night-club Dakarois, sis sur la Route de Ngor (Almadie), ce qu'ils qualifient de «Soirée de soutien», pour laquelle les participants sont invités à arborer le fameux «tee-shirt arc-en-ciel», qui fait présentement polémique, dans la mesure où il est réputé être un signe de reconnaissance et un symbole de ralliement de la Communauté LGBT mondiale », dit l’Ong.



JAMRA dit considérer que volonté de provoquer les croyants de ce pays dans ce qu'ils ont de plus cher, leur Foi, ne peut-être plus manifeste. Il va de soi qu'aucun croyant ne saurait accepter qu'une pratique humainement avilissante et fermement rejetée par toutes les Religions révélées soit banalisée et vulgarisée sur une terre où reposent Bamba, Maodo, Baye Niasse, Baye Laye, et tant d'autres grandes figures religieuses.



JAMRA invite le Préfet de Dakar, Alioune Badara Samb (préfet de Dakar), à adopter la même posture patriotique que celle du Général Mamadou Niang, alors ministre de l'intérieur en 2001, lors de la première tentative de «Parade Homosexuelle» (Gay-Pride) en terre sénégalaise.



Joint au téléphone par Seneweb, les responsables de cette boite de nuit « Vogue Club » démentent. « Chaque dimanche c'est Waly Seck qui fait ses soirées à Vogue, informent-ils. Nous ne sommes au courant d'aucune manifestation qui a pour but de soutenir la communauté LGBTI ».