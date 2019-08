Dakar: Le centre culturel Blaise Senghor accueille une journée d’exposition et de vente de produits locaux

A Dakar, le centre culturel Blaise Senghor, accueille ce samedi 03 août 2019, une journée d’exposition et de vente des produits locaux, dans le but de promouvoir le consommé local. Cette rencontre est organisée par Black N Curly et ses partenaires dont « Woman Power Dolé Djiguène », qui est un groupe de femmes dynamiques.



« L’Afrique ne peut se développer tant que ses concitoyens n’embrassent la consommation locale, il est temps qu’on se réapproprie nos ressources », a dit la fondatrice de Woman Power, Aminata Dramé, qui précise que son objectif est de « réveiller les consciences sur plusieurs aspects de la vie, et celui de prendre sa vie en main en cultivant des valeurs tel que le courage, la bravoure, la discipline, l’amour du travail et l’éthique ».



Plusieurs articles et produits locaux y sont exposés. Des tissus made in africa, des parfums de hautes gammes pour homme et femmes, tout ce qui peut être utile pour la femme à moindre cout. Ainsi que des épices, des jus naturels à base de fruits. Au total, ses quinze (15) exposantes dans différents secteurs y vont promouvoir leur savoir faire.



Pour promouvoir la consommation locale, deux marques ont été lancées. Il s’agit du « Food du Jolof ». La transformation et la commercialisation des produits issus de nos terroirs, sont à la base du développement de toutes nations. Avec Food du Jolof, nous avons tenu à porter notre pierre à l’édifice. Un challenge qui a été relevé, les produits sont déjà sur le marché », explique la fondatrice.



Mais également, « Jolof Style » qui s’inscrit dans une logique de promotion du made in Senegal. Un programme qui regroupe plusieurs femmes pour un Sénégal meilleur. Aminata Dramé vise à impliquer le maximum de femmes dans leurs activités surtout entrepreneuriales, qui pour elles aient une nouvelle alternative pour se relever, face aux difficultés financières. « On a l’habitude de nous plaindre avec des Masters en poche. Car on n’a pas cette culture de l’entrepreneuriat qui permet à la personne de prendre sa vie en main sans attendre un quelconque recrutement ».



Même si "Woman Power", créé il y a à peine un an avec ses 105 membres, n’a pas encore atteints ses objectifs, la fondatrice qui gère à distance la répartition des tâches par la magie de la technologie, se félicite d’avoir pu mettre en place pas mal d’activités qui participent au développement économique et intellectuel de la femme, tels que des ateliers de prise de parole en public et des panels, de discussions entre femmes pour trouver des solutions aux différents sujets qui leur animent.