Dakar : Le préfet Interdit le sit-in des travailleurs des collectivités territoriales prévu ce jeudi, une marche nationale annoncée la semaine prochaine

Le préfet de Dakar a interdit le sit-in que les travailleurs des collectivités territoriales avaient prévu de tenir ce jeudi matin devant le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Les travailleurs, regroupés au sein de l’intersyndicale, se sont conformés à cette décision, mais ont annoncé une marche nationale pour la semaine prochaine, en réitérant leur demande d’audience à leur ministre tutelle afin de lui exposer leurs doléances.



Selon Ndiagua Diop, porte-parole de l’intersyndicale, l’arrêté d’interdiction a été reçu tardivement, changeant le lieu initialement choisi pour le sit-in. « Nous avions demandé de l’organiser devant les grilles du ministère des Collectivités Territoriales, mais le préfet nous a ordonné de le tenir du côté du rond-point Liberté 5 », a-t-il expliqué.



En réponse à cette décision, les travailleurs ont choisi de reporter le sit-in et de demander une nouvelle autorisation pour une marche nationale. M. Diop a exprimé leur frustration face à l’absence de dialogue avec les autorités : « Nous voulons nous faire entendre, mais malheureusement, le préfet en a décidé autrement. Nous avons proposé plusieurs itinéraires pour la marche, et nous attendons l’autorisation pour manifester notre colère face à ce gouvernement qui refuse de nous parler. »



Les travailleurs des collectivités territoriales réclament principalement une revalorisation salariale, similaire à celle accordée aux autres agents de l’État. Ils dénoncent le manque de réponse à leurs revendications malgré des mois d’attente. Face à cette situation, l’intersyndicale a maintenu son plan d’action, incluant un sit-in devant le ministère, prévu pour jeudi, ainsi qu’une mobilisation des travailleurs dans les différentes régions du pays.



L’intersyndicale rappelle également que le mot d’ordre de grève de 120 heures reste en vigueur du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2024.