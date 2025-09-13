Un cabinet médical du Dakar-Plateau est au cœur d’une affaire judiciaire impliquant le Dr M. Thermos, âgé de 75 ans. Poursuivi pour « attentat à la pudeur avec violence sur une patiente mineure de 16 ans », le médecin a comparu jeudi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon le journal Libération, le procès a finalement été renvoyé à lundi prochain. L’audience se tiendra à huis clos, avec uniquement la présence des parties et de leurs avocats.



L’histoire commence par une banale visite médicale. Souffrante d’une grippe, la jeune C.C.D. se rend au cabinet accompagnée de sa nounou, avec l’autorisation de son père. Le lendemain, l’adolescente y retourne seule, la nounou l’attendant en bas, pour récupérer un certificat médical justifiant son absence scolaire.





Sous prétexte de vérifier les dates sur le certificat, le Dr Thermos lui aurait demandé de se rapprocher. Confiante, la jeune fille s’exécute. Alors qu’elle s’apprête à partir, le médecin l’agripperait par les épaules par derrière, la forçant à s’asseoir sur ses jambes. D’après les témoignages de la présumée victime « il lui aurait mis la main dans sa chemise, puis au fond de sa culotte, tout en la forçant à l’embraser. L’homme aurait ensuite sorti son sexe, le frottant sur sa main. » Sous le choc et tremblante, la jeune fille parvient à s’enfuir et a alerté sa nounou, puis ses parents.





Arrêté et interrogé, le Dr Thermos a nié les faits. Toutefois un certificat médical, établi par l’Hôpital Principal sur réquisition policière, atteste d’une « éraillure récente au niveau de la fourchette vulvaire postérieure ».



Le père de la victime a affirmé aux enquêteurs avoir contacté le médecin qui a présenté ses excuses et qui lui a demandé d’étouffer l’affaire. À cela s’ajoute, le témoignage de F.K.D., la sœur de la victime établie en France. Cette dernière a confié aux policiers que le docteur Thermos avait, par le passé, « essayé de la caresser lors d’une consultation ».