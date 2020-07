Dakar: deux hommes accusent une femme de vol, l’a violente avant de toucher ses parties intimes

La vidéo choquante d’une jeune dame a fait le tour du net. Accusée de vol par deux hommes, elle a été sauvagement violentée par ces derniers qui n’ont pas hésité de toucher à ses parties intimes.



Selon le journal L’Observateur de ce 20 juillet 2020, les faits se sont passés au quartier Sacré-cœur de Dakar. Beaucoup de gens ont montré leur mécontentement face à ce comportement.



« Je poste cette vidéo qui circule dans les réseaux sociaux et j’interpelle les ministres de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et de la Justice, Malick Sall. Les groupes de vigilance des quartiers et leurs méthodes criminelles ne doivent plus être tolérés », s’indigne Seydi Gassama.



Selon ses proches, la femme ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.