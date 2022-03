Dakar : hausse de 4.000 du prix de la tonne de ciment

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine commence à avoir des conséquences sur la production du ciment au Sénégal. Le prix de la tonne a connu une hausse depuis quelques jours. Alors qu’elle était fixée entre 65.000 et 66.000 FCFA depuis le début de l’année, selon la marque, la tonne est vendue aujourd’hui à soit 68.000 ou 69.000 dans certaines quincailleries de Dakar.



Selon ces vendeurs, cette hausse se justifie par la remontée du prix du baril de pétrole et des autres intrants dont le charbon. Ce qui fait que les cimenteries ont imposé une hausse d’au plus 4.000 francs sur le prix de la tonne.



Déjà jeudi, à l’issue d’une visite guidée, le directeur administratif et financier (DAF) de Dangote cement Senegal (DCS), Ousmane Mbaye soutenait que « l’augmentation exorbitante du prix du charbon pourrait entrainer une hausse du prix du ciment pour protéger les investissements ».



« La hausse des prix du ciment est inévitable parce que ça sera une question de survie car il faut protéger les investissements et les emplois qu’ils génèrent. Nous avons une centrale à charbon comme source d’énergie dont le prix ne cesse d’augmenter », a-t-il déclaré.



Selon le DAF, « sans industrie et sans production, il n’y aura pas de pouvoir d’achat ». Il a souligné qu’une partie du charbon utilisé vient de la Russie actuellement en conflit avec l’Ukraine. « Si le marché riche ne peut plus livrer du charbon cela veut dire qu’il y aura une tension sur le marché, ce qui veut tout simplement dire une augmentation des prix », a-t-il fait valoir.



« Donc, il ne faut pas rêver. Les prix vont continuer à augmenter parce qu’il faut aussi y ajouter le contexte sous-régional avec la fermeture de notre frontière avec le Mali car nous exportons dans ce pays et ça représente presque 20% de notre chiffre d’affaires", a-t-il ajouté.



Face à un tel constat, il a invité « l’Etat à aider les industriels », relevant que « le prix du ciment n’est pas cher au Sénégal en le comparant avec celui des pays de la sous-région ou avec les pays qui ont les mêmes ressources que le Sénégal et qui ont aussi des ports ».