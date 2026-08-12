Dakar: la société civile plaide pour un consensus national ​avant la Révision constitutionnelle

La société civile sénégalaise appelle à une révision constitutionnelle consensuelle, loin des affrontements politiques entre l’exécutif et l’Assemblée nationale. Réunis en conférence de presse, Mamadou Ndoye, Me Mame Adama Guèye et Paul Corréa ont présenté leurs principales propositions et appelé les autorités à une large concertation.



Selon Mamadou Ndoye, la réforme constitutionnelle ne doit pas devenir un « objet d’instrumentalisation politique ». La société civile propose de s’appuyer sur les acquis des Assises nationales et du Pacte de bonne gouvernance, signé par 13 des 17 candidats à la présidentielle de 2024.



Me Mame Adama Guèye a présenté quatre priorités : renforcer l’indépendance de la justice et l’équilibre des pouvoirs, consacrer la centralité du citoyen, garantir effectivement les libertés et protéger le bien public.



Les propositions portent notamment sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le renforcement des pouvoirs de l’Assemblée nationale, le droit de pétition, l’initiative citoyenne, la saisine du juge constitutionnel et l’instauration effective du juge des libertés.



La société civile demande également de lutter contre le clientélisme politique en garantissant l’égal accès aux emplois publics sur la base de la compétence et de l’intégrité, ainsi qu’en renforçant le contrôle des déclarations de patrimoine.



Une procédure plus transparente



Les acteurs proposent enfin une nouvelle méthode pour toute réforme constitutionnelle. Ils préconisent la publication préalable du texte, des auditions des différentes parties prenantes, un rapport motivé sur les propositions retenues ou rejetées, puis la transmission du texte à l’Assemblée nationale.



Paul Corréa a indiqué que des demandes d’audience avaient été adressées au président de la République, au président de l’Assemblée nationale et à plusieurs parlementaires. La société civile dit vouloir poursuivre les consultations afin de parvenir à une réforme « structurante » et largement partagée par les Sénégalais.