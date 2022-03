Dakar : le salle de vente a pris feu

Un incendie d'une rare violence a ravagé la salle de vente de Dakar, place occupée par les vendeurs et réparateurs de téléphone portable. Les dégâts sont énormes et la cause de ce sinistre est pour le moment inconnue.

Salif SAKHANOKHO

