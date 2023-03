Dame Mbodj victime de tentative d'assassinat : le Pastef invite la population à contrecarrer « le projet diabolique du régime »

Le mouvement PASTEF- Les Patriotes apporte son soutien total à Dame Mbodji, secrétaire général du CUSEMS/Authentique. Ce, après qu’il ait été victime d'une tentative d'assassinat sur la Corniche Ouest de Dakar, mercredi 15 mars dans la soirée.



Dans un communiqué rendu public ce dimanche 19 mars, les membres du mouvement susmentionné exigent que le gouvernement fasse la lumière sur cette affaire d'une « gravité extrême ».



« Les auteurs et commanditaires de cette forfaiture visant à museler une voix discordante doivent être traqués et mis hors d'état de nuire. PASTEF-Les Patriotes prend le Président Macky Sall et son gouvernement comme étant les parrains de cette violence en recrutant, en formant et en entretenant des milices privées qui ont fini d'arracher des mains des Forces de défense et de sécurité leurs prérogatives régaliennes », dénonce le document parvenu à PressAfrik.



Ainsi, le mouvement appelle tous ceux qui sont épris de justice, de paix et de démocratie faire bloc pour contrecarrer « le projet diabolique d'instauration d'un régime de terreur au Sénégal ».



Pour rappel, dans une vidéo qu'il a faite jeudi dernier, Dame Mbodj a révélé qu’il a été victime d’une tentative d’assassinat. Il a montré au moins 7 impacts de balles sur son véhicule, par des hommes armées de fusils à rafales. Ce, alors qu'il rentrait d'une invitation à l'émission Faram Facce sur la TFM.