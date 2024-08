Décès d’Aziz Dabala: la présence suspecte de la danseuse Nabou Lèye sur les lieux du crime

L’affaire du double meurtre de Pikine Technopole ne cesse de livrer ses secrets. D'après des confidences parues dans les colonnes du journal l'Observateur, l'enquête de la police a révélé que la bagarre a démarré dans la nuit du 18 au 19 août, aux environs de 22 heures.



« Le bornage effectué sur les téléphones a permis de découvrir que la fille Nabou Lèye est revenue dans l'appartement vers 22 heures 50, alors que la violence avait déjà commencé », révèle le quotidien du Groupe Futurs Médias, ajoutant que la danseuse nie toute implication dans le double meurtre de celui qu'il considère comme un « père et ami ».



D’après le journal, la présence de Nabou Lèye a été confirmée par des données techniques et des témoignages de la bande.



À l’en croire, l’Observateur, le journal d'appels téléphoniques de la danseuse révèle de nombreux échanges qu'elle a eus avec les meurtriers la veille et les jours d'après crime.



Cela, selon l'enquête, montre qu'elle savait le danger qui planait sur son ami. « Son silence et son absence de réaction face au supplice de son ami sont des éléments à charge contre elle », informe le quotidien.



Selon le journal d’information, des parents des deux victimes ont été entendus par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) à titre d'informations sur la vie des défunts.



Pour rappel, Aziz Dabala et son colocataire Boubacar Gano dit Waly ont été sauvagement assassinés dans leur appartement situé à Pikine Technopole. Les corps des défunts présentaient des blessures ouvertes causées par arme blanche. L’enquête qui a été confié à la Division des investigations criminelles avait réussi a interpellé 6 suspects ainsi que le présumé meurtrier.