Décès de François Mancabou: AAR Sénégal toute la vérité « sans voile ni filtre »

La coalition AAR Sénégal s’est exprimé, via son porte-parole, Thierno Bocoum, sur le décès de François Mancabou, qui continue d’occuper le centre de l’actualité. Elle exige que « la lumière soit faite sur le décès de François Mancabou suite à sa garde à vue ».



« La coalition AAR SÉNÉGAL se désole du fait que de plus en plus des Sénégalais soient déclarés morts suite à leur interpellation sans que la lumière ne soit faite sur les conditions de leur détention », lit-on dans le communiqué de ladite coalition parvenu à PressAfrik.



La coalition dirigée par Thierno Alassane Sall a tenu à rappeler « que la vie humaine est sacrée et qu’elle ne doit en aucune manière être négligée. La récurrence de ces actes et l’impunité suscitée par des enquêtes non transparentes et sans suivies au détriment des victimes et de leurs familles révèlent un recul sans précédent de notre état de droit ».



Elle exige « le respect des droits des familles des victimes qui doivent connaître la vérité des faits et toute la vérité, sans voile ni filtre ».