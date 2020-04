Décès de Golbert Diagne: le poignant témoignage de Marie Madeleine Diallo

Les témoignages suite à la disparition ce vendredi, d'El Hadji Alioune Badara Diagne Golbert, fusent de partout. Hommes politiques, acteurs dans le monde de la culture, journalistes, tous, ont partagé le même sentiment, qui est de perdre un monument historique. Marie Madeleine Diallo, actrice dans le téléfilm « Baara Yeggo », s’est jointe à la vague des hommages. Selon elle, « c’est un baobab qui s’est effondré ».



« C’est l’effondrement total. Je me suis retrouvée tout d’un coup avec tout le monde qui frappe à ma porte, je leur ai dit, mais qu’est-ce qui se passe ? On avait demandé de se mettre un tout petit peu en retrait, de ne pas de faire de visite, mais qu’est-ce qui se passe ? Et lorsque j’ai ouvert la porte, c’était la ruée, tout le monde scandait : on a perdu, on a perdu. Et lorsque qu’on m’a dit que c’était Golbert, je me suis effondrée », a-t-elle déclaré.



Actrice sénégalaise et ancienne animatrice de radio à la RTS, Marie Madeleine est d’avis que l’homme qui avait une dimension internationale, va manquer à tout le Sénégal.



« Golbert est un monument exceptionnel, extraordinaire dans la vie de tous les Saint-Louisiens. C’est pourquoi je me suis dit qu’un Boabab s’est effondré parce que chacun d’entre nous, et même le Saint-Louisien lamba, quand il a besoin de lui, avant même qu’il ait besoin de lui, Golbert est là présent, dans toutes les circonstances à Saint-Louis. C’est quelqu’un qui va nous manquer et qui va manquer à tous les Sénégalais, à toute l’Afrique. Et là nous sommes sans voix », a-t-elle conclu sur la Rfm.