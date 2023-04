Décès de Ibrahima Sène du PIT: Macky Sall rend hommage à « patriote sincère »

Le président de la République, Macky Sall, a rendu hommage au Secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), Ibrahima Sène, décédé ce dimanche 09 avril 2023.



Le chef de l’Etat sénégalais a décrit cette figure de la gauche sénégalaise comme un patriote sincère et un combattant des libertés,



« J’ai appris avec tristesse le décès du doyen Ibrahima Sene. Je rends hommage à un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux.

Je présente mes condoléances à sa famille, au PIT et à toute la classe politique », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.