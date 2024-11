Décès de Mamadou Moustapha Ba : le certificat de décès établi en France révèle les circonstances de sa mort

Le certificat de décès délivré en France à la suite du décès de l'ancien ministre sénégalais des Finances, Mamadou Moustapha Ba, a conclu à une mort naturelle, survenu après plusieurs jours de coma. Ce document, rapportent nos confrères de Dakaractu, établi par un médecin en France, a permis à la famille de rapatrier la dépouille du défunt à Dakar, où elle devra reposer désormais.



Toutefois, le Procureur de la République de Dakar a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Dans un communiqué officiel, le procureur a indiqué que des éléments d'information, obtenus concernant le contexte de la mort de M. Ba, justifiaient l'ouverture de cette enquête. L'objectif de cette démarche, précisent les autorités judiciaires sénégalaises, est de lever toute ambiguïté sur les causes du décès.



Selon les termes du document, « les renseignements reçus sur les circonstances du décès comportent des éléments qui justifient des diligences pour déterminer les causes de la mort ». En application de l'article 66 du code de procédure pénale, une autopsie a été ordonnée et sera pratiquée pour établir les conclusions finales.



Cette décision marque la volonté des autorités sénégalaises de faire toute la lumière sur cette disparition, dans le respect de la législation en vigueur.