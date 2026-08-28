Décision du ​Conseil constitutionnel: les députés de Pastef « sont habitués à la honte », lance Abdou Mbow

La décision du Conseil constitutionnel déclarant irrecevables les propositions de loi déposées par des députés de Pastef pour encadrer les fonds politiques continue de susciter des réactions dans l’opposition. Abdou Mbow, député de l’Alliance pour la République (APR), estime que la décision des « Sept Sages » est juridiquement fondée et reproche aux députés de la majorité de ne pas maîtriser les règles de la législation.



Selon Abdou Mbow, les députés doivent respecter « une distinction fondamentale » entre le domaine de la loi et celui du règlement. « Lorsqu’on est député, il y a des règles à respecter. On ne peut pas prendre ce qui relève du domaine normatif, c’est-à-dire là où l’on doit élaborer des lois, et le mélanger avec ce qui relève du domaine réglementaire pour l’intégrer dans le domaine de la loi », a-t-il expliqué.



Pour lui, le Conseil constitutionnel était donc pleinement dans son rôle en déclarant les textes irrecevables. « Le Conseil constitutionnel était dans son droit, et ce qu’il a fait est juste. On ne peut pas mélanger ces deux domaines dans une même loi et s’attendre à ce qu’elle passe. C’est impossible », a-t-il martelé.



« Ils sont incompétents, ils ne savent rien »



Abdou Mbow ne s’est pas arrêté aux aspects juridiques de la décision. Il a vivement critiqué le niveau de maîtrise des procédures législatives par les députés de Pastef. « C’est encore ce que je leur dis souvent : ils sont incompétents, ils ne savent rien et n’ont pas de connaissances », a-t-il lancé.



Abdou Mbow a également insisté sur la nécessité, pour tout parlementaire, de maîtriser les règles qui encadrent son travail. « Quand on veut légiférer, le minimum, c’est de savoir ce que la loi doit régir et ce que le domaine réglementaire doit régir », a-t-il ajouté.



L’ancien parlementaire estime également que la répétition des erreurs constitue un signal inquiétant. « Si c’est la première fois dans l’histoire du Sénégal qu’on voit une majorité parlementaire déposer trois fois des propositions de loi, et que trois fois le Conseil constitutionnel rejette ces lois comme non conformes, c’est parce qu’ils doivent apprendre ! », a-t-il déclaré.



« Ils doivent chercher le savoir et comprendre comment on légifère »



Pour Abdou Mbow, les députés de Pastef doivent davantage se former avant de multiplier les initiatives législatives. « Ils doivent chercher le savoir et comprendre comment on légifère. On ne dirige pas un pays de manière brouillonne », a-t-il soutenu.



Réagissant à une question sur ses précédentes déclarations, dans lesquelles il accusait les députés de Pastef d’être « habitués à la honte », Abdou Mbow a assumé ses propos.

« Tu sais pourquoi je dis qu’ils sont habitués à la honte ? Parce qu’on ne peut pas prétendre être la majorité parlementaire, soutenir qu’on a 4 000 cadres, arriver à l’Assemblée nationale et être incapable de rédiger une seule bonne loi ! », a-t-il déclaré.



Il affirme désormais avoir décidé de ne plus leur prodiguer de conseils. « C’est pour cela que les Sénégalais doivent m’accorder une chose aujourd’hui : je ne vais plus leur donner de conseils. Parce qu’ils sont têtus, ils manquent de connaissances et ils n’écoutent pas », a-t-il lancé.



Abdou Mbow accuse Pastef de « déstructurer » le pays



Le responsable de l’APR les accuse aussi d’avoir « déstructuré » le pays. « En plus de cela, ils ont détruit ce qui faisait la force du pays. Après avoir déstructuré l’économie du pays, s’ils s’attaquent maintenant à ce qu’il nous reste d’institutions, je pense que tous les Sénégalais doivent se lever et prendre conscience », a-t-il déclaré.



Abdou Mbow reproche ainsi la majorité au pouvoir d’être à la fois « populiste » et « manipulatrice ». « Non seulement ce sont des populistes, mais ce sont aussi des manipulateurs. Si on leur laisse le pays, la direction qu’ils prennent nous mènera à notre perte», a-t-il affirmé.