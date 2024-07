Declaration du president Diomaye face à des journalistes samedi : Bougane Gueye Danie s’érige en « sentinelle pour défendre le pays »

Le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a invité des médias samedi pour faire un bilan sur les réalisations de l’Etat entre autres durant ses 100 jours à la tête du pays. Une initiative qui a suscité des réactions qui ne sont pas toutes positives.



Bougane Guèye Dany, leader du mouvement Guem Sa Bopp qui estime que le Président Diomaye Faye lors de ses déclarations n’a fait que louer son PM, souligne des contradictions, et expose ses soupçons.

« Nous serons des sentinelles pour faire face au régime. J'ai entendu le Président hier dire que c'est très tôt pour faire un bilan. Alors qu'il loue les quantités de son Premier ministre. Ce qui veut dire qu'il est contradictoire », a-t-il déclaré.



Pour lui, il y’aurait un probable « deal » entre le Président sortant Macky Sall et Ousmane Sonko. Car les deux hommes ont des accords et désaccords. Ainsi il accuse les politiciens sénégalais d'œuvrer pour les puissances occidentales. « Ousmane Sonko et Macky Sall se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils ne diront pas le contraire. J'ai des preuves ».



En matière d'emploi des jeunes, surtout les marchands ambulants, Bougane Guèye a été particulièrement virulent. Il a affirmé que le Président Bassirou Diomaye Faye avait échoué dans ce domaine tout comme son prédécesseur, ne parvenant pas à offrir des solutions concrètes à la jeunesse désillusionnée et en quête d'opportunités.



En outre, il a critiqué certaines déclarations du Président, qu'il a jugé déconnecté de la réalité vécue par la population. Il a exhorté le Président à se concentrer davantage sur les problèmes quotidiens des citoyens et à proposer des mesures concrètes pour améliorer leur situation.