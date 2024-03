« Amadou Ba doit créer un mouvement et s’imposer comme chef de l’opposition» (Analystes politiques)

La défaite du protégé de Macky Sall a fait beaucoup de bruits au sein de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Selon l’analyste Mamadou Sy Albert, Amadou Ba doit « créer son propre mouvement et s’imposer comme chef de l’opposition et se positionner pour les Législatives ». Il soutient, dans L’Observateur : « Il peut décider de prendre ses distances et créer un mouvement ou un parti. Il sera obligé de démissionner des structures de l’Alliance pour la République (APR). Le mieux pour lui, c’est

de créer son propre mouvement s’il veut être candidat en 2029 pour mettre son empreinte.



Pour l’APR, les gens qui sont avec lui vont le suivre dans son mouvement ».

Assane Samb considère que le candidat malheureux de la présidentielle doit « essayer de fédérer plus de personnes autour de lui, tirer les leçons et travailler en tant que chef de l’opposition parce que forcément l’Assemblée et il y a l’enjeu électoral lié aux législatives ».



Le journaliste et analyste politique ajoute : « Il faut qu’il se positionne d’ores et déjà dans l’opposition comme avaient fait Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho, entre autres, pour renforcer ses activités politiques en vue de la prochaine présidentielle ».



Bien qu’il est arrivé 2 ème à l’élection, l’interrogation, qui se pose, est avec quel

appareil devrait-il être chef de l’opposition ?.



Mamadou Sy Albert souligne que « c’est ça le gros problème d’Amadou Ba. Dans la constitution, le candidat Amadou Ba est arrivé 2 ème , c’est lui le chef de l’opposition, mais politiquement, il n’est pas chef de parti. Il n’a pas d’appareil politique ». Si Macky Sall, poursuit l’analyste politique, ne transfère pas la direction, il y aura un problème d’interprétation .



« C’est pourquoi Amadou Ba doit prendre ses responsabilités et reconstruire quelque chose autour de lui avec ses soutiens de l’APR et des alliés de Benno Bokk Yaakaar. Il devrait pouvoir négocier avec les partis de gauche », a soutenu M. Sy.



Pour rappel, Amadou Ba est arrivé 2e lors de la présidentielle du 24 mars dernier avec 35,79% des suffrages, selon les résultats provisoires. Le candidat de la majorité n’a pas finalement obtenu l’électorat nécessaire pour s’imposer pour ces échéances, au profit du nouveau président élu Bassirou Diomaye Faye.