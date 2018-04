Défaite 3-1 du Sénégal au tournoi UFOA : les "Lionceaux" ont pourtant dominé le Mali selon leur coach Youssouf Dabo

L’équipe nationale U20 du Sénégal a fait une mauvaise entrée dans le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA). Elle a été battue par celle du Mali sur la marque (3-1).



Après, cette défaite, le coach des « Lionceaux » sénégalais, Youssoupha Dabo estime que ses poulains se sont « mis en difficulté facilement en concédant rapidement l’ouverture du score. Après, la 25ème minute, on a été mieux dans le jeu. Ce qui nous a permis de poser beaucoup de difficultés à l’adversaire jusqu’à obtenir un penalty à la 42ème minute qu’on manque malheureusement (par Ousseynou Niang). Cela nous aurait permis d’aller à la pause à l’égalité. Au retour des vestiaires, en essayant d’égaliser, on s’est fait contrer sur le 2ème but aussi. Malgré tout, nous avons dominé l’adversaire. Ils sont arrivés trois fois dans notre surface de réparation. Avec plus d’efficacité, ils ont marqué. Il faut continuer à travailler. C’est un nouveau groupe et une nouvelle aventure qui démarre. L’objectif, c’est d’arriver fin prêt pour la double confrontation contre l’Egypte. Pour moi, elle reste l’échéance la plus importante ».





Avec Stades