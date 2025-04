Dégradation de l'école ​Saer Dièye Bakary de Kaolack : la direction lance un appel aux dons pour la réhabilitation

L’école primaire « Saer Dièye Bakary » de Kaolack (centre) a bien changé. En proie à une dégradation avancée et à un manque criant de moyens, l'établissement peine à remplir sa mission éducative. Face à cette situation alarmante, la direction lance un appel aux dons pour la réhabilitation des infrastructures. Un geste d'autant plus crucial que cette école a formé plusieurs cadres éminents du pays.



« L'école a formé de nombreux cadres. C'est une école qui a marqué l'histoire de Kaolack, et ce, uniquement grâce à ses anciens élèves. L'école Saer Dièye Bakary est une école de Kaolack, mais elle est connue bien au-delà des frontières du Sénégal. C'est une occasion de leur lancer un appel pour qu'ils viennent à la source. Il y a des produits de cette école qui sont éparpillés aux quatre coins du monde. C'est une occasion de leur lancer un appel pour qu'ils viennent à la source », témoigne Ibrahima Diouf président du codec de Ndangane.



Poursuivant ses propos, le président du Collectif des directeurs d'école au micro d’iRadio, a interpelé les anciens élèves et les bonnes volontés à voler au secours de l’établissement. « Le rôle des enseignants est d'assurer les cours. L'entretien, et tout ce qui fait avancer l'école, c'est la communauté. C'est l'occasion de lancer un appel aux élèves aujourd'hui adultes ainsi qu'aux personnes de bonne volonté », a sollicité M. Diouf.



Pour rappel, au-delà de l’appel lancé en direction des anciens pensionnaires de l’établissement, l'école primaire « Saer Dièye Bakary » compte célébrer son centenaire le deuxième mercredi du mois de mai. Fondée en 1925, elle a joué un rôle significatif dans le développement et le renforcement du système éducatif à Kaolack, comptant de nombreux pionniers de l'éducation parmi ses anciens élèves.