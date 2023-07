Demba Ba réagit à l’acquittement de Benjamin Mendy: « il a été victime d’une bande organisée »

Les réactions continuent d’affluer venant du monde du football professionnel, après l’acquittement de Benjamin Mendy, vendredi, en Angleterre, des faits de viols et tentatives de viol. L’ancien international sénégalais, Demba Ba a affirmé sur son compte Twitter que le joueur de Manchester City est victime d’une bande organisée.



« Al hamdulilAh!!! Victime d’une bande organisée, il a traversé deux années cauchemardesques. Beaucoup on craché sur son nom, il en a perdu carrière de football, lui qui j’en suis sure était la cause de la subsistance de beaucoup de personnes en france et au Sénégal, mais bien plus important, son nom, MENDY et sa réputation. Et maintenant, que justice soit faite », a écrit l’ancien attaquant de Chelsea et Newcastle.