Démission de Aliou Sall: les dessous de l’entretien dimanche entre Macky Sall et son frère

Lundi, Aliou Sall, jeune frère du chef de l’Etat, accusé de corruption dans un reportage diffusé par la chaine britannique BBC sur la gestion des ressources pétrolières du Sénégal, a démissionné de la Direction générale de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc). Mais, cette décision a été prise au cours d’un long entretien entre Macky Sall et Aliou Sall.



Dans la matinée du dimanche, selon le journal « L’Observateur », Aliou Sall a composé le numéro du président de la République. Après les salutations habituelles entre les deux frères, le frangin a émis le souhait de rencontrer son ainé. Ainsi, le rendez-vous a été fixé dans l’après-midi.



Lors de l’entretien entre les deux frères Aliou Sall annonce la nouvelle. « J’ai pris la décision de me décharger de mes fonctions de Directeur général de la Cdc et me mettre à la disposition de la justice pour faire éclater la vérité et confronter les accusateurs ».



Macky Sall, selon nos confrères, n’a pas cherché à retenir son frère, connaissant ses convictions. Même s’il lui dit n’avoir jamais été dans les dispositifs de le démettre, il lui dit respecter son choix, avant de lui témoigner de sa satisfaction et de sa fierté.