Démocratisation de l’accès au mobile : le Star-up Konnectek met sur le marché Sénégalais le "Conditionné"

Le start-up Konnectek en partenariat avec le réseau téléphonique Expresso Sénégal met sur le marché une plateforme qui va faciliter les consommateurs à avoir accès à des services digitaux de qualité et des téléphones qu'importe la marque. Ce, pour démocratiser l’accès au mobile pour les consommateurs sénégalais. Le Conditionné, tel est Smarthphone et Apple commercialisé par ce start-up.



« Nous avons jugé nécessaire de mettre en place des téléphones reconditionnés qui se font depuis la maison mère. Ce reconditionnement des Smartphones ou Apple de nouvelle génération que Konnectek en tant que start-up évoluant dans le domaine de la téléphonie commercialise pour qu’aux plus grands consommateurs y accèdent avec une bonne qualité et avec un prix vraiment préférentiel. C'est-à-dire une marge d'économie de 60 % du prix global du produit neuf », explique Ibrahima Ndour, responsable des opérations de Konnectek.



Le responsable commercial Sokhna M. Gaye de souligner que la baisse du prix dans le produit ne signifie pas que la qualité y est pas, mais plutôt que « l’objectif recherché est de démocratiser l'accès au mobile », avant d’ajouter que le Conditionné est quasiment différent de la seconde main.



« Car le reconditionné est certifié depuis la maison mère et que le téléphone répond aux normes écologiques et environnementaux, toutes les fonctionnalités du téléphone sont effectifs et la garantie y est, et surtout que nous sommes une représentation physique qui peut répondre au législateur sénégalais en cas de faille sur le produit. Ce qu'on ne peut pas en dire autant de la seconde main », a-t-elle soutenu.



Konnectek est au Sénégal depuis 2017, l’entreprise règne en France et aux États unis. En terme marketing, leur produit donne une seconde vie au téléphone, une opportunité aux consommateurs d’avoir un téléphone à moindre coût.