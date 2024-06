Déperdition scolaire, manque d’infrastructures et déficit d’enseignants : Lle Président Diomaye veut une évaluation du système éducatif

La question de l’éducation nationale a occupé une place de choix dans les débats lors de la réunion du gouvernement de ce mercredi 5 juin 2024.



Dans ses recommandations, le président de la République a relevé que le PROJET de transformation systémique du Sénégal passe par le renouveau et le repositionnement stratégique de l’Ecole dans les valeurs et ambitions de notre société.



Le Chef de l’Etat qui estime que les programmes sont en inadéquation avec les réalités nationales a demandé l’évaluation du système éducatif dont, les enjeux du numérique et les besoins de l’économie nationale.



Bassirou Diomaye Faye a également évoqué « le phénomène de la déperdition scolaire, le manque d’infrastructures et le déficit d’enseignants face à des effectifs d’élèves sans cesse croissants ».



Dans le communiqué du Conseil des ministres de ce jour, Bassirou Diomaye Faye a aussi souligné l’urgence « d’évaluer et de restructurer selon les orientations du PROJET, le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence dans le secteur de l’Education et de la Formation (PAQUET), au regard de la nécessaire prise en compte des langues nationales, de la généralisation de l’enseignement de l’anglais dès l’élémentaire et de l’intégration continue et pragmatique des «Daaras» dans le système éducatif ».



Le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre d’accorder une attention particulière :



- au développement systémique du Numérique à l’école avec l’impératif d’accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif ;



- à la planification, sur les cinq (5) prochaines années, des recrutements d’enseignants dans toutes les matières face aux besoins exprimés et aux postes budgétaires arbitrés ;



- à l’éradication des « abris provisoires » et à la mise en œuvre avec les Ministres concernés (Education nationale, Formation professionnelle, Urbanisme et Collectivités territoriales, Finances et Budget) d’un programme concerté de réalisation d’infrastructures scolaires adaptées et d’amélioration de l’environnement pédagogique dans toutes les Académies du pays.



Le président de la République a également demandé au Premier ministre d’engager une réflexion sur le financement durable et soutenable du système éducatif avec l’implication des Ministres concernés et de toute la communauté éducative.