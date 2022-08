Dépité par les résultats des législatives, Macky Sall plie le Conseil des ministres et menace à peine

Le président de la République, Macky Sall n’est pas content de ses ministres et proches collaborateurs. La mine sérieuse, il a été très avare en paroles. La réunion de conseil des ministres a été très vite pliée en moins de deux heures de temps. Le chef de l’Etat a ainsi remercié les membres de son gouvernement pour le travail abattu en leur précisant que c’est le dernier conseil des ministres. «Car, suite aux élections, le gouvernement sera dissout en vue de la nomination d'un Premier ministre après la publication des résultats officiels », rapporte une source jointe par PressAfrik.Cette décision survient après une chute mémorable de la coalition au pouvoir qui pourrait se retrouver pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal dans une cohabitation à l’Assemblée nationale. La publication des résultats provisoires des élections législatives par des organisations, des médias et autres citoyens statisticiens en attendant sa proclamation par la Commission nationale de recensement des votes aurait révulsée le président de la République.Mais selon des sources de PressAfrik, en conseil des ministres les résultats et tendances des législatives n’ont presque pas été commentés. En fait, le chef de l’Etat qui est certainement dépité par la débâcle de ses ministres et principaux hommes de confiance, a juste remercié son équipe pour le travail accompli avant de leur demander de gérer les affaires courantes et de préparer les dossiers. Car, estimant que ce Conseil des ministres sera le dernier conseil au motif que le gouvernement sera dissout en vue de la nomination d’un Premier ministre (Pm) après la publication des résultats officiels.Toutefois, il faut signaler que Macky Sall ne peut pas faire de remaniement en ce moment tant que les résultats définitifs qui doivent être publiés par les tribunaux ne sont pas proclamés.Par ailleurs, il faut souligner que la nouvelle Assemblée nationale issue des dernières législatives ne va prendre fonction que dans la première quinzaine du mois d’octobre. D’ici la ce sont les députés de la législature sortante qui poursuivent leur mission. Toutefois ils sont actuellement en vacances