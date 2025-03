Dernier hommage à Me Ba : « Il est parti dans la dignité, sans que personne ne sache qu’il était malade» (Pm Sonko)

La levée du corps de Me Cheikh Khoureyssi Bâ, avocat du Barreau sénégalais, a eu lieu ce samedi 29 mars à l’Hôpital Principal de Dakar. Il a été inhumé le même jour au cimetière de Yoff, où proches, collègues et amis lui ont rendu un dernier hommage. Les condoléances seront reçues à la maison familiale située à Sicap Baobab, derrière la mairie de Mermoz Sacré-Cœur.



Présent à la cérémonie de levée du corps, le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu un vibrant hommage à Me Bâ, rappelant son engagement et son rôle dans les combats politiques et judiciaires du Sénégal. « Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appris la nouvelle mercredi en Conseil des ministres. Il a interrompu la séance pour l’annoncer au gouvernement, qui a ensuite formulé des prières pour le défunt. Cela montre à quel point il respectait Me Khoureyssi Bâ. Il viendra personnellement présenter ses condoléances à la famille dans les jours à venir », a-t-il déclaré.



Il a également souligné la place essentielle qu’occupait Me Bâ dans leurs luttes politiques et judiciaires. « Me Cheikh Khoureyssi Bâ était un membre informel du gouvernement. Aucun ministre ne mérite plus que lui d’y siéger, tant il a œuvré pour notre ascension au pouvoir. Il n’a jamais acheté la carte du parti Pastef, mais aucun militant n’a accompli ce qu’il a fait. Nous avons perdu une figure majeure », a expliqué le Premier ministre.



Ce dernier a livré des confidences sur la relation personnelle et fraternelle qui le liait à Me Cheikh Khoureyssi Bâ. Il a raconté comment l’avocat, au-delà de son rôle juridique, faisait preuve d’une sollicitude exceptionnelle. « Parfois, jusqu’à très tard la nuit, il venait à pied chez moi, seul, pour vérifier que tout allait bien. Ce comportement dépassait largement celui d’un simple avocat. Il était un grand frère pour moi, comme s’il était de mon propre sang.»



L’avocat, bien que n’ayant jamais officiellement adhéré au Pastef, a pourtant été l’un de ses soutiens les plus influents. « Il n’a jamais acheté la carte du parti, mais aucun militant n’a accompli ce qu’il a fait pour nous. Nous avons perdu une figure majeure. Lui et ses collègues avocats ont toujours été présents à nos côtés, et je leur en suis reconnaissant », a reconnu Ousmane Sonko.



Il a révélé que Me Bâ s’est battu avec discrétion contre la maladie qui l’a emporté. « Il est parti dans la dignité, sans que personne ne sache qu’il était gravement malade, même ses collègues avocats. C’est seulement lorsqu’il était très affaibli que sa femme a contacté la mienne pour l’informer de son état. Il a toujours aidé les autres, mais refusait que l’on s’inquiète pour lui. »



Ousmane Sonko a invité les Sénégalais à tirer une leçon de la disparition de Me Bâ. « La mort de Cheikh Khoureyssi Bâ doit nous rappeler l’importance de prendre des nouvelles les uns des autres, de nous soucier de ceux qui nous entourent. Il était un homme de valeurs, un modèle d’engagement et d’humanité. »



Il a conclu en adressant ses prières pour le repos de l’âme de l’avocat « Que Dieu lui accorde son pardon et que la terre lui soit légère. »



Né le 15 août 1956 à Dakar, Me Cheikh Khoureyssi Bâ était le fils du juge Tidiane Bâ. Baignant depuis son enfance dans un environnement marqué par la justice et la rigueur, il s’est imposé comme l’un des avocats les plus influents du Sénégal. Il a été impliqué dans plusieurs grandes affaires judiciaires, notamment en tant que défenseur du Pastef lorsque le parti était dans l’opposition sous le régime de Macky Sall. Il est décédé, mercredi 26 mars à Istanbul, en Turquie, des suites d’une maladie.