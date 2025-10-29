Dernière minute : Babacar Fall de Rfm arrêté, menottes au poignet

Au moment où ces lignes sont écrites, le journaliste Babacar Fall de la Radio futur média (Rfm) vient d'être arrêté. Selon son collègue Georges Déthié Diop qui donne l'information, il a été interpellé, menottes au poignet.



Les éléments de police, en civile, ont assiégé les locaux de la Rfm ce mercredi matin, suite à un entretien téléphonique accordé au fugitif, Madiambal Diagne, actuellement à France.



Pour les mêmes faits, la patronne de 7TV, Maïmouna Ndour Faye a été elle aussi cueillie mardi soir, dans les locaux de sa télévision.





