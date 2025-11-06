Dernière minute : Pape Malick Ndour embarqué de force par la Dic (Avocat)

Pape Malick Ndour, responsable politique de l'Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir), a été arrêté ce jeudi par la Division des investigations criminelles (Dic). Selon des témoignages, les agents de sécurité ont fait irruption à son domicile et l'ont embarqué de force.



L'information a été confirmée à PressAfrik par son avocat, Me Amadou Sall, qui n'a toutefois pas fourni plus de détails sur les circonstances exactes de cette interpellation.



Pour l'heure, les motifs de cette arrestation restent inconnus.



Affaire à suivre...