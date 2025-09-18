Dernière minute : la Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dais contre sa révocation

Mauvaise nouvelle pour Barthélémy Dias. La Cour suprême vient de rejeter son recours aux fins d'annulation de la décision du 11 décembre 2024, prise par le préfet de Dakar, M. Demba Ka. Cette décision, numérotée n°3925/F/D/DK/AP, avait entériné la démission d'un conseiller municipal de la ville.
"La Cour a rejeté le pourvoi qui a été introduit par M.Dias. Tous les moyens ont été rejetés. La Cour a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel numéro 3 du 31 décembre 2024. Maintenant c'est fini", a déclaré Me Masokhna Kane, avocat de l'Etat.
