Dernière minute : la Cour suprême rejette le recours de Barthélémy Dais

Mauvaise nouvelle pour Barthélémy Dias. La Cour suprême vient de rejeter son recours aux fins d'annulation de la décision du 11 décembre 2024, prise par le préfet de Dakar, M. Demba Ka. Cette décision, numérotée n°3925/F/D/DK/AP, avait entériné la démission d'un conseiller municipal de la ville.

Aminata Diouf

