Dernière minute : le chroniqueur Arona Niang envoyé prison pour "diffusion de fausses nouvelles"

Présenté ce mercredi 14 mai 2025 au procureur, le chroniqueur Arona Niang a été placé sous mandat de dépôt. Il sera jugé lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles », après des déclarations polémiques faites sur le plateau de la chaîne Sénégal 7 le 15 avril dernier.



Lors de l’émission, Arona Niang avait affirmé que « le personnel médical sénégalais avait sciemment transmis le coronavirus à la population, évoquant notamment les masques, les prélèvements nasopharyngés et les vaccins anti-Covid comme vecteurs délibérés de contamination. »



Des propos qui ont aussitôt provoqué la réaction du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce dernier avait publié un communiqué officiel dénonçant « des propos diffamatoires » et mettant en garde contre la propagation de fausses informations susceptibles de saper la confiance entre les citoyens et le système de santé publique.



L'Ordre des médecins du Sénégal aussi à son tour de déposer une plainte contre Arona Diagne ce mercredi.