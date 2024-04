Des gendarmes sanctionnés sous le régime du général Moussa Fall pour avoir refusé « un ordre manifeste illégal »

Le député Guy Marius Sagna a pris la parole pour défendre les hommes de tenue, dénonçant des injustices flagrantes au sein de leurs rangs. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, il a révélé des situations préoccupantes, dont le cas de cinq (5) gendarmes à Meknès (ville au Maroc) dont le sort est incertain.



« Il y a cinq gendarmes à Meknès au Maroc, et j'ai demandé au ministre des forces armées à travers une lettre s'ils auront une promotion, mais je n'ai toujours pas reçu de réponse », a-t-il déclaré. À en croire le député, les gendarmes qui se rendent en formation dans cette ville sont promus un grade supérieur une fois qu'ils reviennent au Sénégal. Ainsi, M. Sagna s'est adressé au ministre des Forces Armées pour demander plus d'informations concernant le cas des 5 gendarmes se trouvant au Maroc.



Guy Marius Sagna a informé que l'un d'entre eux Sidy Niang a été incarcéré sous prétexte de l'avoir informé de son retour et de sa formation à Meknès. Celui-ci n'a reçu aucune promotion. « Sidy Niang est enfermé parce qu’on l’accuse de m’avoir informé de son retour et de sa formation à Meknès. On l’a enfermé avant le départ de général Moussa Fall. Même s'il m’a informé, je suis député. Je ne l’ai jamais vu et la gendarmerie ne devait pas l'arrêter surtout que le Président Diomaye va protéger les lanceurs d’alerte. Je ne vais jamais dévoiler mes sources », a-t-il fustigé.



Le député a aussi parlé des pressions exercées sur les policiers et les injustices qu'ils subissent de la part de leur hiérarchie. « Certains policiers m'ont confié avoir vu leur salaire suspendu jusqu'à six mois pour avoir refusé des ordres manifestement illégaux. Après plusieurs aller-retour, c'est finalement un bureau de la police qui leur a dit qu’ils ont été sanctionnés pour avoir refusé un ordre. Ce, sans préavis ni notification ou autre », a-t-il déploré.



Guy Marius Sagna s'est engagé à défendre les droits des forces de l'ordre et à dénoncer les pratiques injustes au sein de leurs institutions, car selon lui, ils ne peuvent pas faire de conférences de presse. L’Académie royale militaire (ARM) est l'académie militaire du Maroc, située à Meknès. L'académie a formé un grand nombre de personnalités militaires dont le général et actuel ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine.