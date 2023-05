Des manifestations signalées dans plusieurs quartiers à Dakar

Des manifestations sont signalées en ce moment dans plusieurs quartiers de Dakar, à la veille du procès pour viol et menaces de mort opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr.



Des affrontements ont éclaté cet après-midi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les forces de l'ordre ont attaqué les étudiants en lançant en première des grenades Lacrymogènes. Les pavillons Pm4 et Pm5 où logent les filles, ont été ciblés par les policiers. Sur ce, les gardiens étaient obligés d'évacuer les étudiantes qui ne pouvaient plus respirer dans l'espace.



Les locataires de Cheikh Anta Diop n'ont pas tardé à riposter avec des jettent de pierres. Toutes les portes menant vers l'accès ont été barricadés.



Dans d'autres de Dakar comme Patte d'oie, Parcelles Assainies, Yarakh et Pikine, c'est aussi violentes manifestations. L'on nous signale que Auchan Pikine a été incendié. Les images publiées sur les réseaux sociaux le confirment. On y voit le magasin en flamme.



Ces manifestations ont démarré ce matin à Ziguinchor, fief de l'opposant Ousmane Sonko. Un mort (du côté des policiers) a été enregistré et plusieurs autres manifestants blessés et évacués à l'hôpital de la région.