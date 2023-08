Des vérités sur l'attaque du Bus à Yarakh: l'identité du chauffeur, l'identité des blessés et leur état, le Dr qui les a consultés...

Mardi 1 er août vers les coups de 18 heures une vidéo amateure montrant un bus Tata en feu a fait le tour du web. Selon les premières informations fournies par le vice-président de AFTU (association pour le financement des transports urbains) dans un élément audio deux (2) morts ont été dénombrés et cinq (5) blessés. L’attaque est au cocktail molotov. Les faits se sont déroulés à Yarakh. Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome s’est présenté sur les lieux pour faire le point. Il qualifié sans ambages l'attaque d'acte terroriste.



Le Chauffeur Abdoulaye Diop connu sous le nom de Pape Diop a été tourné en dérision sur les réseaux sociaux. Avec une image où l’on voit un agent de police à côté d’Antoine Félix Diome, des Internautes ont soutenu que le conducteur de la ligne 65 est un policier qui sert au commissariat de Point E. Et non un conducteur authentique de bus AFTU.



Qu’en est-il vraiment de son identité ? PressAfrik s’est rendu au Terminus de la ligne 65 sis à Colobane pour en savoir plus. Sur place, aucune ligne 65 n’est garée. Le régulateur est absent.



Amdy, le responsable du garage qui a accepté de nous accorder quelques minutes, signale que « c’est à cause de l’incident survenu hier à Yarakh que la rotation est réduite. Seulement six (6) bus Tata de la ligne 65 ont quitté le garage ce mercredi matin et les autres sont au terminus de Kounoune ».



A la question de savoir si Abdoulaye Diop sert également la ligne 65, le responsable du garage de répondre par l’affirmative. « Oui, effectivement, Abdoulaye Diop sert ici ».



Plus loin, il lui a été demandé de nous fournir la fiche qui répertorie les chauffeurs. Celui –ci nous renvoie à la direction de Cap TRANS sise à Guédiawaye. Une fois à la direction, Khadim Dieng confirme que le receveur Gora de même que Abdoulaye Diop sont des employés de la ligne 65. Il informe que le chauffeur exerce depuis 2010 ce métier. Il a servi les lignes 64, 68 et 65 qui sont affiliées au "GIE Ressortissant du Walo dont l’opérateur est Moustapha Diouf. Avec preuve à l’appui, il nous montre depuis son ordinateur un fichier retraçant le versement du receveur et sa cotisation (Regardez vidéo).